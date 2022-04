Donati sulle difficoltà del Milan a segnare: "Ibra darebbe una mano ai rossoneri"

MilanNews.it

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimo Donati, ex calciatore del Milan e attuale opinionista a Dazn. Ecco le sue parole riportate da calcioinpillole.com sulle difficoltà a segnare della squadra rossonera di Stefano Pioli: "Ci sono i momenti chiavi della stagione, non bisogna sbagliarli. Ora non si può più fare, l'Inter sembra non sbagli più. Ci sono momenti in cui puoi abbassare la guardia, ora non più. Sono dell'idea che non è un solo giocatore che può risolvere tutti i problemi, ma se hai Ibra davanti dal punto di vista tecnico e caratteriale può dare una mano alla squadra".