Donnarumma, 223 presenze col Milan: Altafini e Boban nel mirino

Sembra passata una vita dal Milan-Sassuolo del 2015, partita in cui Donnarumma ha fatto l'esordio in Serie A con la maglia del Diavolo. Da allora Gigio è il fidato difensore della porta rossonera nonché titolare inamovibile. E infatti a soli 21 anni ha già raggiunto 223 presenze ufficiali col club rossonero: il portiere ha nel mirino due leggende come Altafini (235) e Boban (251).