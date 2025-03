Donnarumma e Italia da horror sul secondo gol della Germania: il video

vedi letture

L'Italia è un disastro nel primo tempo di Dortmund contro la Germania. I tedeschi sono in vantaggio di tre gol all'intervallo, nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Nations League. Dopo il 2-1 in favore della squadra del CT Nagelsmann, maturato nella partita di andata a San Siro, la strada verso la semifinale della competizione, per gli Azzurri, si fa in grande salita.

La prima rete arriva con un rigore di Kimmich ma è la seconda il vero schock. Donnarumma compie una bella parata in angolo e va a redarguire la sua difesa, disattenta, lasciando però i pali sguarniti. A quel punto Kimmich ne ha approfittato per battere subito l'angolo e trovare con un passaggio Musiala che solissimo davanti alla porta ha segnato il 2-0. Il tris poco prima dell'intervallo con Kleindienst. Qui il video del secondo gol tedesco: