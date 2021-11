Donnarumma: "E' stato un anno incredibile, a partire dalla qualificazione in Champions con il Milan"

L'ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma ha vinto il premio Yashin. Queste le sue parole alla premiazione del Pallone d'oro: "E' stato un anno incredibile per me, a partire dalla qualificazione in Champions con il Milan, fino al campionato Europeo che è stato incredibile, ha dato gioia agli italiani e a noi stessi. Poi c'è stato il mio passaggio al PSG, sono molto orgoglioso. Mi hanno sempre seguito ed era destino che il mio trasferimento fosse qui. Ringrazio il presidente per la fiducia che mi hanno dato, sperano di vincere dei trofei con questa maglia. Ho ancora tanto da imparare e da fare, ma questo premio è frutto del lavoro quotidiano, dei dettagli che ogni giorno costruisco. Devo ringraziare anche i miei compagni, i miei ex compagni, i miei ex allenatori e miei attuali allenatori che mi aiutano ad essere sempre più forte".