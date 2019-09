Donnarumma-Handanovic, il derby dei portieri più efficienti di Serie A

Gianluigi Donnarumma e Samir Handanovic sono i due portieri con la miglior percentuale di parate in questa Serie A (88% per entrambi) - due clean sheet a testa. Il Milan è la squadra affrontata più volte dall’estermo difensore dell’Inter in Serie A (25, 8 vittorie, 10 pareggi, 7 sconfitte): tra i giocatori attualmente presenti nella competizione, solo Buffon ha sfidato più volte i rossoneri più di Handanovic in campionato.