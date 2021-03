Donnarumma miglior portiere della Serie A 19/20: "E' un motivo per dare di più, con il mister siamo cresciuti"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv dopo la premiazione come miglior portiere della Serie A, Gianluigi Donnarumma ha parlatò così a margine dell'evento: "Sono contento e ringrazio tutti per questo premio. E' un motivo per me per dare sempre di più e vincere ancora tante volte. Volevo ringraziare anche i miei difensori che mi fanno sentire sicuro, però sicuramente è cambiato tanto e lavoriamo molto bene con il mister sulla fase difensiva e quello è anche motivo della nostra rinascita"