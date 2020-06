Avvicinandoci alla ripresa del campionati, è giusto guardare alle statistiche del Milan e di alcuni suoi protagonisti. Concentrandosi su Donnarumma, in particolare il portiere rossonero è nono nella classifica degli estremi difensori che hanno effettuato più parate in Serie A. In 24 presenze stagionali, Donnarumma ha effettuato 75 parate mantenendo per 9 volte la porta inviolata.