Donnarumma out per due gare di fila, non è la prima volta

A causa dell'infortunio alla caviglia rimediato nel match contro la Fiorentina della scorsa settimana è ormai certo che Gianluigi Donnarumma non scenderà in campo nella sfida di domenica contro il Genoa. Non è però la prima volta che il portiere classe '99 salta due partite di fila per infortunio: nell'aprile del 2019 si fece male contro l'Udinese, un problema muscolare, e non scese in campo contro Juventus e Lazio.