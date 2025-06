Donnarumma sul suo futuro: "Non lo so, vediamo in questi giorni"

vedi letture

"Non lo so, vediamo in questi giorni, ora vado in Nazionale". Parole e musica di Gianluigi Donnarumma, in relazione al possibile rinnovo con il Paris Saint-Germain e pronunciate immediatamente dopo la vittoria della Champions League nella finale contro l'Inter. Il contratto del portiere italiano, come noto, è in scadenza nel 2026 e come successo anche quando ci fu l'addio con il Milan, nell'estate 2021, il diretto interessato non ha chiuso all'ipotesi di poter lasciare il club parigino al termine di questa stagione. Anche se è ancora chiaramente presto è comunque tempo di fare le prime valutazioni su quello che potrebbe essere il futuro del classe 1999, magari pronto a tornare in Italia.

Il Napoli è alla finestra.

La notizia delle ultime ore, che è stata riportata da TMW, è quella che vede il Napoli pronto a fare un tentativo per portare nel capoluogo campano, a pochi passi da dove Gigio è nato, l'estremo difensore tra i più forti del mondo. Dopo la vittoria dello Scudetto, infatti, il club azzurro vuole alzare ulteriormente l'asticella e accaparrarsi un portiere così sarebbe un passo molto importante.

L'addio di Donnarumma al Paris Saint-Germain non è certo impossibile, questo lo abbiamo chiaramente capito dalle parole del diretto interessato, e starà alle pretendenti cercare di convincere sia lui che il PSG, in un'estate che si preannuncia infuocata anche intorno al nome del neo campione d'Europa con il club francese.