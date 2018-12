Intervistato da DAZN, Gigio Donnarumma ha parlato della finale di Supercoppa Italia che si giocherà il 16 gennaio a Gedda: "Come sto vivendo l'attesa della finale di Supercoppa? Come tutte le altre. E' una partita secca, in cui si alzerà un trofeo, quindi è una partita particolare. Ce la metteremo tutta per vincere".