Dopo 22 rigori il Villarreal vince l’Europa League. Gli spagnoli saranno in 1ª fascia in Champions

Villarreal nella storia: la squadra che rappresenta una realtà di poco più di 50mila abitanti vince l'Europa League, superando un gigante del calcio europeo come il Manchester United. Trionfo che arriva dopo una sequenza di 22 rigori, dove tutti i giocatori sono stati chiamati all'esecuzione. Decisivi i rigori, perché l'unico errore ironia del destino è di David de Gea, che si fa respingere la conclusione da Geronimo Rulli, riserva in campionato ma titolare indiscusso in coppa. È il primo trofeo internazionale per il submarino amarillo, quinta squadra spagnola a vincere l'Europa League/Coppa UEFA e rappresentante della più piccola città a vincere un trofeo continentale, battendo il record di Mechelen che durava da 33 anni. Con questa vittoria gli spagnoli, dunque, si aggiudicano un posto in Champions League, partendo dalla prima fascia.