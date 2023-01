Dopo aver riso, Milano piange: Milan e Inter hanno subito più gol di Empoli e Lecce

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Inter e Milan continuano a mostrare evidenti difficoltà, soprattutto in fase difensiva. La squadra di Inzaghi ha subito 25 gol ed è l'undicesima miglior difesa della Serie A, a pari merito con la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Non va molto meglio ai rossoneri, che sono decimi in questa classifica con 24 reti incassate, solo una in meno dei rivali cittadini. Per dare un'idea del dato, oltre Napoli, Lazio, Roma, Atalanta e Juventus, pure Udinese, Torino, Empoli e Lecce hanno subito meno gol.

Il confronto con il 2021-2022 è impietoso per i nerazzurri, che avevano 10 gol in meno al passivo ed erano secondi in questa speciale graduatoria con 15 reti subite, mentre il Milan ne aveva subite 22, solo due in meno di oggi, ma era la sesta miglior difesa del torneo.