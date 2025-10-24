Dopo il Pisa arriva subito l'Atalanta: i rossoneri domattina saranno a Milanello per una sessione di scarico

Oggi alle 19:40News
di Manuel Del Vecchio

Questa sera il Milan ospita a San Siro il Pisa di Gilardino, in un match valido per l'ottava giornata di Serie A 2025/26. Max Allegri dovrà fare a meno degli infortunati Rabiot, Loftus-Cheek, Jashari, Pulisic, Estupinan e Balentien. De Winter va verso la prima da titolare, Nkunku recupera.

La partita si gioca di venerdì perché la prossima settimana ci sarà il primo turno infrasettimanale del campionato, con i rossoneri che saranno ospiti dell'Atalanta a Bergamo martedì 28 ottobre. In vista della sfida contro la Dea la squadra si ritroverà domattina a Milanello per una sessione di scarico post partita: si comincia alle 11.