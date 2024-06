Dopo Istanbul c'è Atene, Brocchi: "Nel 2007 vinciamo giocando male, nel 2005 perdiamo giocando una partita veramente bella"

Nell'ultimo episodio di Unlocker Room, il podcast proposto dal Milan con ospiti del presente e del passato rossonero, è stato invitato l'ex centrocampista del settore giovanile e della prima squadra Cristian Brocchi che negli anni di Ancelotti ha vinto tutto con il Diavolo. Nella chiacchierata Brocchi non ha solo ricordato le sue vittorie più significative e parlato di alcuni ex compagni, ma anche parlato della sua esperienza come giocatore e di quella attuale come allenatore.

Le parole di Cristian Brocchi sulla doppia finale di Champions League con il Liverpool: "In quel momento lì eravamo tutti legatissimi alla maglia. E quando abbiamo perso quella finale (a Istanbul, ndr), in quella maniera lì: perché un conto è perdere una finale, e devi saper accettare, un conto è perderla come l’abbiamo persa noi. Cioè nel 2007 vinciamo giocando male e perdiamo nel 2005 giocando una partita veramente bella. Purtroppo questo è il calcio… Festa a fine primo tempo? Ma va… Ma ti immagini Paolo, Billy o qualcuno? Ma ti potrei dire anche di altri… Quando Kuyt segna ad Atene all’87esimo? Devo dirti la verità, non ho mai avuto il dubbio che nel 2007 non potessimo vincere quella coppa lì. Anche prima della finale. Avevamo un gruppo con una personalità incredibile e un attaccamento alla maglia incredibile, ci tenevamo troppo. Eravamo troppo concentrati e performanti al 100%”.