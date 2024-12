Dopo Scaroni, Marotta ironizza anche con Cardinale: "Siamo l'unica squadra di Milano con la seconda stella"

Giuseppe Marotta, Presidente e amministratore delegato dell'Inter, ha risposto alle dichiarazioni contro l'Inter del proprietario del Milan Gerry Cardinale nell'intervista pre partita contro il Como ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Marotta: "Non avrei voluto parlare di questo argomento, ma visto che mi hai fatto la domanda credo sia doveroso rispondere. Sono affermazioni sicuramente fuori luogo, inopportune e poco rispettose del prestigio, dell'immagine del nostro club. Credo che Cardinale abbia un po' fatto confusione: è vero che negli anni passati il nostro azionista di maggioranza ha attraversato momenti di difficoltà finanziaria ed economica. E' stato subito affiancato da Oaktree due anni fa che oggi è proprietario del nostro club. Quindi noi abbiamo tracciato le linee guida e rammento che la gestione dell'Inter è cosa completamente diversa. Noi rispondiamo al fair play finanziario, alle licenze nazionali che sono molto rigide nel rispetto dei criteri economici e finianziari: la scorsa stagione siamo passati da una perdita di 246 milioni, a una perdita di 46 milioni con la vittoria dello scudetto, la vittoria della Supercoppa e visto che siamo a Natale e un po' di ironia mettiamola abbiamo conquistato la seconda stella e siamo l'unica squadra di Milano che le ha"

Non è la prima volta che Marotta risponde a un dirigente rossonero, tirando in ballo la vittoria dello scudetto: era successo anche con Paolo Scaroni. Queste le dichiarazioni di allora: "Scaroni ha detto che rappresenta l'unica squadra di Milano? Dipende da che punto di vista. Se l'unica squadra di Milano è rappresentata da lui è perché noi rappresentiamo qualcosa di ancora superiore. Ma non voglio far polemiche, Paolo è un amico. Sulla mia cravatta ci sono due stelle, auspico che presto possa raggiungerle anche il Milan...".