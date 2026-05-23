Dopo un anno ci risiamo, Conceiçao ai saluti anche con l'Al-Ittihad

vedi letture

Sergio Conceiçao al capolinea anche con l'Al-Ittihad in Arabia Saudita: il club vuole chiudere il rapporto in vista dell'anno prossimo

Un anno fa, più o meno di questi tempi, Sergio Conceiçao sedeva per l'ultima volta sulla panchina del Milan, al termine di un'esperienza cominciata benissimo con la clamorosa vittoria in Supercoppa Italiana battendo sia Juventus che Inter, in rimonta in finale, ma proseguita male e finita peggio con un addio non troppo sereno. Il tecnico portoghese ha salutato lasciando la suqadra rossonera all'ottavo posto, fuori dall'Europa e con una sconfitta in finale di Coppa Italia sullo stomaco.

Oggi, Sergio Conceiçao sta rivivendo, con le dovute proporzioni, quei giorni lì: come viene riportato da Sportitalia, emittente che ha trasmesso per intero il massimo campionato dell'Arabia Saudita, l'Al-Ittihad starebbe pensando di interrompere anticipatamente il rapporto con l'allenatore portoghese. L'allenatore era subentrato all'esonerato Laurent Blanc alla quinta giornata del campionato ma non è riuscito a risollevare le sorti della squadra che ha chiuso al quinto posto e a 30 punti di distacco dalle due prime.