Dossena: "Tomori gran bel giocatore, è velocissimo"

Andrea Dossena, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: "Milan-Napoli? La partita del Milan all’Old Trafford è una cosa favorevole al Napoli - riporta tuttonapoli.net -. Il Napoli potrebbe portare a casa un risultato utile da San Siro. nelle ultime partite ho visto un Napoli in salute e sono fiducioso. Mentalmente contro queste squadre tiri fuori qualcosa in più. Se l'obiettivo resta la Champions, bisogna dare il massimo perché quell davanti vanno fortissimo. Mi ricordo i gol contro il Manchester City al San Paolo, non avevo mai visto un San Paolo così. C'erano solo teste ovunque. Non c'era nemmeno una via di fuga libera. Il Milan non sarà un cliente semplice per il Napoli. Ho visto Tomori, è un gran bel giocatore. E' velocissimo. Certo non è facile giocare ogni tre giorni ma se si vuole competere a grandi livelli, si deve giocare ogni tre giorni. C'è poco da fare".