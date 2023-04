Dove seguire in diretta la conferenza di Pioli pre Napoli-Milan

MilanNews.it

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, domenica sera il Milan sarà impegnato sul campo della capolista Napoli. Per presentare questo match, con il calcio d'inizio in programma alle 20.45 allo stadio Maradona, Stefano Pioli interverrà oggi pomeriggio alle 14 in conferenza stampa a Milanello: le sue dichiarazioni potranno essere lette in diretta con il live testuale su MilanNews.it.