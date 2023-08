Dove si trova meglio in campo Pellegrino? Risponde l'argentino

Marco Pellegrino è intervenuto oggi da Milanello nella sua conferenza stampa di presentazione come giocatore del Milan. Tra le tante domande anche quella sulla sua posizione in campo. Questa la preferenza espressa da Pellegrino: "Sono un difensore centrale, ma ho giocato anche come terzino in una difesa a tre. Naturalmente mi riconosco come difensore centrale di sinistra".