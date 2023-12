Dove vedere Atalanta-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

vedi letture

Atalanta-Milan, sfida valida per la 15esima giornata del campionato di Serie A e in programma oggi alle 18:00 al "Gewiss Stadium" di Bergamo, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN e in live web testuale su MilanNews.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-MILAN

Come arriva l'Atalanta

Prosegue l'emergenza per Gian Piero Gasperini, soprattutto in difesa il tecnico nerazzurro dovrà trovare una soluzione: Djimsiti ha avuto un problema muscolare (molto probabilmente salterà il Milan), Kolasinac è in dubbio ma potrebbe recuperare. De Roon dunque giocherà ancora nella linea a tre insieme a Scalvini e al bosniaco, con Musso tra i pali. Sulla destra potrebbe esserci il ritorno di Zappacosta con Ruggeri sulla corsia opposta, Koopmeiners e Ederson andranno invece in cabina di regia. Davanti qualche scelta in più: ancora assente Scamacca, De Ketelaere può partire dal primo minuto con Pasalic e Lookman a completare il reparto. (da Bergamo, Patrick Iannarelli)

Come arriva il Milan

Nessun recupero per il Milan a una settimana dal Frosinone: Leao al massimo andrà in panchina, Kjaer non ce la fa. Al centro dell'attacco tornerà Olivier Giroud, dopo le due giornate di squalifica: di conseguenza Luka Jovic si accomoderà in panchina, pronto a subentrare. Ai lati della punta però le scelte sono obbligate: Chukwueze a destra e Pulisic a sinistra. Mani legate per Pioli anche in difesa dove l'emergenza continua: accanto a Tomori verrà confermato Theo come difensore centrale, dopo l'ottima prova contro il Frosinone. Il suo posto sulla fascia sinistra sarà preso da Florenzi. A centrocampo la linea a tre ormai consueta, formata tutta da nuovi acquisti: Loftus, Musah e Reijnders. (da Milano, Antonello Gioia)