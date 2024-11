Dove vedere Cagliari-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

Appuntamento molto importante per il Milan reduce dalla strepitosa vittoria in Champions League al Bernabeu contro il Real Madrid: bisogna dare continuità alla bella prova vista in Spagna e iniziare a ingranare con decisione anche in campionato. Oggi la squadra di Fonseca scenderà in campo all'Unipol Domus Arena contro il Cagliari, nel match valevole per la dodicesima giornata. Si tratta dell'ultima giornata prima dell'ultima pausa Nazionali di questo 2024.

DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN

Data: sabato 9 novembre 2024

Ore: 18.00

Stadio: Unipol Domus, Cagliari

TV: DAZN

Web: MilanNews.it