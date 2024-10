Dove vedere Fiorentina-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

Il Milan, dopo la seconda sconfitta su due partite in Champions League, si proietta sul prossimo impegno: la trasferta contro la Fiorentina domenica sera alle 20.45. La squadra di Fonseca cerca la quarta vittoria consecutiva in campionato per rimanere ai piani alti della classifica e andare alla pausa nazionali con una rinnovata fiducia per il futuro. La sfida tra Viola e Rossoneri dunque sarà visibile su Sky Sport e Now TV, oltre che disponibile azione per azione nel live testuale di MilanNews.it.

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN

Data: Domenica 06 ottobre 2024

Ore: 20.45

Stadio: Stadio Artemio Franchi, Firenze

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it