Dove vedere il sorteggio di Champions League in diretta TV e streaming

vedi letture

Il sorteggio di Champions League 2024/2025, in programma oggi a partire dalle 18:00, sarà in diretta tv su Sky, NOW, Prime Video, Sky Go e canali ufficiali della UEFA.

LE DATE DELLA CHAMPIONS LEAGUE

Giornata 1: 17–19 settembre 2024

Giornata 2: 1/2 ottobre 2024

Giornata 3: 22/23 ottobre 2024

Giornata 4: 5/6 novembre 2024

Giornata 5: 26/27 novembre 2024

Giornata 6: 10/11 dicembre 2024

Giornata 7: 21/22 gennaio 2025

Giornata 8: 29 gennaio 2025

Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta: 31 gennaio 2025

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 11/12 e 18/19 febbraio 2025

Sorteggio ottavi di finale, quarti di finale e semifinali: 21 febbraio 2025

LE FASCE DELLA CHAMPIONS LEAGUE

Fascia 1

Real Madrid

Manchester City

Bayern Monaco

Paris Saint-Germain

Liverpool

Inter

Borussia Dortmund

Lipsia

Barcellona

Fascia 2

Bayer Leverkusen

Atletico Madrid

Atalanta

Juventus

Benfica

Arsenal

Brugge

Shakhtar

Milan

Fascia 3

Feyenoord

Sporting CP

PSV Eindhoven

Dinamo Zagarbia

Salisburgo

Lille

Young Boys

Stella Rossa

Celtic

Fascia 4

Slovan Bratislava

Monaco

Sparta Praga

Aston Villa

Bologna

Girona

Stoccarda

Sturm Graz

Brest