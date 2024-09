Dove vedere Inter-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

Il giorno del derby è arrivato. Mai come quest'anno la sfida tra Inter e Milan è pesante per i rossoneri. Questa sera alle 20.45 a San Siro il Diavolo scende in campo per evitare di fare la storia in negativo: sono sei le sconfitte consecutive nella stracittadina, la settima rappresenterebbe un record storico di cui andare poco fieri. In tutto questo Paulo Fonseca sembra giocarsi una grande fetta del suo futuro ma anche la squadra, specie i giocatori chiave, dovranno dare risposte dal punto di vista dell'atteggiamento. Siamo già a una nuova ultima chiamata.

DOVE VEDERE INTER - MILAN

Data: domenica 22 settembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport, Zona Dazn

Web: MilanNews.it