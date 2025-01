Dove vedere Juventus-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

Juventus-Milan, sfida valida per la seconda semifinale di Supercoppa Italiana in programma il 3 gennaio a Riyad (Arabia Saudita), sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity; come sempre, sarà possibile seguire il match in diretta anche via web con il live testuale su MilanNews.it.

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

Data: venerdì 3 gennaio 2025

Ora: 20:00 (orario italiano)

Stadio: Al-Awwal Park, Riyadh (Arabia Saudita)

Tv: Canale 5

Web: MilanNews.it