Dove vedere l'amichevole Wolfsberger-Milan in diretta TV e in streaming

Alle ore 19:00, Wolfsberger e Milan scenderanno in campo al Worthersee Stadion per un'amichevole pre-campionato. La diretta della terza trasferta stagionale dei rossoneri sarà visibile in esclusiva su Sportitalia e, in streaming, sul sito ufficiale dell'emittente televisiva. Il match potrà essere seguito anche con il live testuale su MilanNews.it.