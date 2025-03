Dove vedere Lecce-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

vedi letture

Il Milan ha davanti a sè undici partite di campionato e una semifinale di Coppa Italia, andata e ritorno, contro l'Inter. Gli ultimi risultati hanno fatto sprofondare i rossoneri al nono posto, dietro anche alla Roma, e il posto Champions League sembra ormai irraggiungibile a meno di miracoli o suicidi sportivi. Alla squadra di Conceicao non rimane che concentrarsi partita dopo partita, sfruttando l'assenza di impegni infrasettimanali, per cercare di chiudere con onore una stagione ai limiti del reale per tutte le cose accadute e al di sotto delle aspettative.

Il prossimo impegno sarà sabato 8 marzo alle 18 e il Milan sarà ospite del Lecce in Salento al "Via del Mare".

DOVE VEDERE LECCE-MILAN

Data: sabato 8 marzo 2025

Ora: 18.00

Stadio: Via del Mare, Lecce

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it