Dove vedere Milan-Bologna in diretta TV, streaming e web
La pausa Nazionali è andata in archivio e torna a giocare il Milan. I rossoneri questa sera ospiteranno a San Siro il Bologna in quello che è, di fatto, il primo big match della stagione per la formazione di mister Allegri. Si tratta anche del primo incrocio tra le due squadre dopo la finale di Coppa Italia in maggio che premiò la squadra di Vincenzo Italiano all'Olimpico di Roma. La gara è fissata alle ore 20.45 e sarà la seconda partita casalinga del campionato, dopo il flop all'esordio contro la Cremonese.
DOVE VEDERE MILAN-BOLOGNA
Data: domenica 14 settembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it
