Dove vedere Milan-Como in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

Il Milan, dopo ben tre sconfitte consecutive in campionato, nell'ultimo weekend è riuscito a ritrovare la gioia della vittoria in campionato, sconfiggendo in rimonta il Lecce al Via del Mare per 3-2. Ora i rossoneri, che avranno molto più tempo tra una partita e l'altra per allenarsi, devono cercare di chiudere al meglio le ultime 10 gare di questo campionato, a partire dal prossimo impegno previsto a San Siro per sabato 15 marzo contro il Como, l'ultimo prima della sosta per le Nazionali. La partita è valida per il 29° turno del campionato di Serie A Enilive.

DOVE VEDERE MILAN-COMO

Data: sabato 15 marzo 2025

Ora: 18.00

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it