Dove vedere Milan-Lecce in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

vedi letture

Dopo la vittoria nel derby il Milan torna in campo questa sera a SAn Siro per la sesta giornata giornata di Serie A contro il Lecce di Luca Gotti. L'inizio è programmato per le ore 20.45, con circa 70mila cuori rossoneri pronti a spingere la squadra di Fonseca verso la terza vittoria consecutiva in campionato.

DOVE VEDERE MILAN-LECCE

Data: venerdì 27 settembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky Sport, Now TV

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Raspollini - Scarpa M.

IV ufficiale: Feliciani

VAR: Di Bello

AVAR: Mazzoleni