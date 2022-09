Dove vedere Milan-Napoli in diretta TV, in streaming e in live su MN

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Milan-Napoli, match valido per la settima giornata di campionato, si giocherà domenica 18 settembre alle 20.45. La gara sarà trasmessa in diretta e in streming su DAZN e sul live testuale di MilanNews.it. La nostra redazione, inoltre, vi accompagnerà nell'avvicinamento al match con il consueto live dalle 13 con tutte le notizie minuto per minuto.