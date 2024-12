Dove vedere Milan-Roma in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

Milan-Roma, sfida valida per la 18esima giornata di Serie A, sarà tramessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN. Per farlo, basterà semplicemente cliccare sull'applicazione presente su smartphone, PC, tablet, Smart TV e sulle console di gioco Playstation e Xbox. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Marco Parolo.

Sarà possibile seguire in diretta Milan-Roma anche con il consueto live testuale su MilanNews.it.