Dove vedere Rapid Vienna-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

Manca pochissimo all'esordio stagione (non ufficiale) del Milan. I rossoneri saranno impegnati sabato pomeriggio contro il Rapid Vienna, in Austria, nella prima amichevole del precampionato. Sarà anche la prima occasione in cui si potrà vedere all'opera Paulo Fonseca: va rimarcato che i rossoneri sono ancora privi dei migliori giocatori e sfideranno una squadra che ha iniziato la preparazione prima e che pochi giorni dopo sarà impegnata nei preliminari di Europa League.

La partita si disputa alle ore 17.30 e sarà trasmessa in diretta tv su Dazn. Su MilanNews.it potrete leggere il consueto live testuale.

DOVE VEDERE RAPID VIENNA-MILAN

Data: sabato 20 luglio 2024

Ore: 17.30

Stadio: Allianz Stadion, Vienna

TV: DAZN

Web: MilanNews.it