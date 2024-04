Dove vedere Sassuolo-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

Manca sempre meno al fischio di inizio di Sassuolo-Milan. La partita, valida per il trentaduesimo turno di campionato, si giocherà oggi alle ore 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I rossoneri hanno l'opportunità di allungare ulteriormente sulla Juventus che ieri ha pareggiato: il secondo posto, già assicurato nelle scorse settimane, potrebbe essere realmente messo in ghiaccio oggi. Il Milan però gioca anche con i suoi fantasmi dopo la brutta prestazione in Europa League contro la Roma alla quale servirà una reazione forte tra oggi e giovedì. Di seguito si riporta dove verrà trasmessa la partita tra Sassuolo e Milan

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN

Data: domenica 14 aprile 2024

Ore: 15.00

Stadio: Mapei Stadium – Città del tricolore

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it