Ds al Milan? Furlani: "Consideriamo figure che ci aiutino a raggiungere i risultati che vogliamo ottenere"

Il Milan si gioca probabilmente le ultime carte della sua stagione per cercare di agguantare un posto Champions League questa sera alle 20.45 a San Siro contro la Lazio, in occasione del 27° turno di campionato di Serie A Enilive. I rossoneri devono conquistare necessariamente i tre punti dopo la sconfitta di Bologna ma soprattutto dopo che praticamente tutte le avversarie dirette hanno ottenuto risultati positivi. Nel pre gara, ai microfoni di Dazn è intervenuto l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani. Le sue dichiarazioni integrali.

Quanto c'è di vero nelle voci per un direttore sportivo? Quali nomi?

"Come detto noi dobbiamo migliorare di tanto i nostri risultati sportivi. Se ci sono figure che possiamo portare nel club che ci aiuteranno a raggiungere i risultati che vogliamo ottenere le consideriamo. In questo momento non è stata presa nessuna decisione su questo profilo"