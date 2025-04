Ds Milan, Braglia: "Non si sa se a decidere sia Ibra, Elliott, Cardinale o Furlani"

Il tema del direttore sportivo non è ancora stato definito dal Milan che, dopo aver visto sfumare Fabio Paratici, ora ragiona su chi potrebbe essere il nuovo volto dirigenziale del mercato rossonero. Detto che Tony D'Amico probabilmente non lascerà l'Atalanta, il campo si restringe nelle ultime ore a due nomi soltanto: quello di Igli Tare e quello di Giovanni Sartori. Sul tema è intervenuto, come di consueto ospite di Maracanà sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Simone Braglia.

Tare e Sartori, chi meglio come ds al Milan?

"Non so chi sia più adatto, sempre che siano loro i candidati, perché cambiano sempre. Non si sa se a decidere sia Ibrahimovic, Elliott, Cardinale, Furlani. Io preferirei Sartori, perché in una progettualità vedo più adatto Sartori, sempre che gli diano le chiavi della 'cassa' per lavorare bene. Anche Tare è un ds all'altezza, che ha lavorato in una piazza importante come Roma, ma personalmente preferirei Sartori".