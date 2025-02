Duda tira uno schiaffo a Jimenez sulla nuca a palla lontana, VAR silente: era rosso per condotta violenta

vedi letture

Episodio importante non segnalato dal VAR arrivati quasi all'ora di gioco di Milan-Verona. Jimenez si inserisce in area, crossa e la difesa devia in angolo. A gioco fermo Duda tira uno schiaffo a Jimenez sulla nuca, lo spagnolo reagisce e lo spinge a terra. Fourneau ammonisce solo il giocatore del Milan, con Duda tra l'altro già ammonito.

Il VAR, che sarebbe dovuto intervenire per condotta violenta, rimane silente La regola infatti recita: "Un calciatore si rende colpevole di condotta violenta quando usa o tenta di usare vigoria sproporzionata o brutalità contro un avversario in mancanza di contesa per il pallone, o contro un compagno di squadra, un dirigente, un ufficiale di gara, uno spettatore o qualsiasi altra persona, a prescindere dal fatto che si concretizzi o no un contatto. Inoltre, un calciatore che, in mancanza di contesa per il pallone, colpisce deliberatamente con le mani o le braccia un avversario o qualsiasi altra persona sulla testa o sul volto è colpevole di condotta violenta".