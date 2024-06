Due calciatori del Milan fra i 100 più preziosi al mondo. Presto potrebbero esserne tre

Terminata la stagione per le squadre di club, la versione italiana del noto portale tedesco di statistiche Transfermarkt ha redatto la classifica dei 100 calciatori più preziosi al mondo dopo l'aggiornamento di giugno. In questa la Serie A è ben rappresentata, visto che fra Milan, Juventus, Napoli ed Inter sono ben 14 i giocatori inseriti, due dei quali del Diavolo.

Rispettivamente al 60esimo ed al 19esimo posto troviamo infatti Theo Hernandez, con una valutazione di 60 milioni di euro, e Rafael Leao, con una valutazione di 90 milioni di euro. Il portoghese, fra le altre cose, è il terzo calciatore più prezioso della Serie A, dietro solo a Victor Osimhen (100 milioni di valutazione attuale) e Lautaro Martinez (110 milioni di valutazione attuale).

A fronte di quanto si sta dicendo in questi giorni, non è da escludere che il Milan possa avere addirittura anche un terzo calciatore fra i 100 più preziosi al mondo. Stiamo infatti parlando di Joshua Zirkzee, priorità assoluta del Diavolo, che ricopre attualmente l'85esima posizione in classifica con una valutazione di 50 milioni di euro.