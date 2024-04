Due diffidati questa sera titolari nel derby. La prossima sfida è contro la Juventus

vedi letture

Sono due i diffidati del Milan che affrontano il derby, entrambi in campo del 1': si tratta di Fikayo Tomori e Yunus Musah. Ricordiamo che il cartellino giallo preso questa sera costerà la presenza in Juventus-Milan, gara importante per il discorso secondo posto, che vale la qualificazione alla prossima Supercoppa italiana. Tornerà invece Malick Thiaw, assente per squalifica contro l'Inter.



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernández; Adli, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Pulisic; Leão. A disp.: Nava, Sportiello; Caldara, Florenzi, Terracciano; Bennacer; Chukwueze, Giroud, Jović, Okafor. All.: Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martínez. A disp.: Audero, Di Gennaro; Bisseck, Buchanan, Carlos Augusto, Cuadrado, de Vrij, Dumfries; Asllani, Frattesi, Klaassen, Sensi; Arnautović, Sánchez. All.: Simone Inzaghi.

ARBITRO: Colombo di Como.

ASSISTENTI: Meli e Alassio

IV UOMO: Massa

VAR: Marini

AVAR: Mariani