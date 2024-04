Due presenze importanti con la squadra oggi a Milanello: presenti Furlani e Ibra

Come riporta Sky, questa mattina alle 11.30 Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic si sono presentati a Milanello, dove sono rimasti fino a poco dopo pranzo. L'ad rossonero e lo svedese hanno passato qualche ora insieme alla squadra rossonera di Stefano Pioli a due giorni dal derby contro l'Inter.

In vista del derby, il tecnico rossonero avrà a disposizione solo due difensori centrali, vale a dire Gabbia e Tomori. Da capire se Kjaer sarà in grado di recuperare almeno per la panchina, altrimenti Pioli potrebbe "pescare" qualche giovane della Primavera come Simic e Bartesaghi (lunedì alle 18 è in programma la finale di Youth League contro l'Olympiacos).