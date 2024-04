Due rossoneri (e un ex) nella top 11 della 30^ giornata di Serie A

La trentesima giornata di Serie A si è conclusa con le gare di ieri dopo che si era aperta nella giornata di sabato, anche con il Milan in campo vittorioso a Firenze, e la pausa per la Domenica di Pasqua. Quest'oggi, come di consueto, la Serie A ha pubblicato la top 11 dei giocatori che si sono distiniti in questo turno di campionato. Tra i prescelti ci sono due calciatori rossoneri, gli autori dei due gol contro la Fiorentina Rafa Leao e Ruben Loftus-Cheek, ma anche un ex calciatore del Diavolo come Alexis Saelemaekers che con la maglia del Bologna ha fatto un gran gol contro la Salernitana.

Questo l'undici scelto dalla Serie A, tramite anche la fanta media:

Carnesecchi (Atalanta)

Dimarco (Inter), Marusic (Lazio), Lykogiannis (Bologna)

Orsolini (Bologna), Loftus-Cheek (Milan), Saelemaekers (Bologna), Miranchuk (Atalanta)

Thauvin (Udinese), Scamacca (Atalanta), Leao (Milan)