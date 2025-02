Dumfries su Theo: "In campo non ci piacciamo molto, non posso dire che siamo amici fuori perché sarebbe una bugia"

vedi letture

In una lunga intervista concessa al canale YouTube della Lega di Serie A, l'esterno dell'Inter Denzel Dumfries ha commentato anche il suo rapporto con Theo Hernandez. Ecco le sue parole: "Ovviamente in campo non ci piacciamo molto, non posso dire che siamo amici fuori perché sarebbe una bugia. Ma abbiamo un rispetto reciproco: in partita lottiamo ognuno per i suoi colori, ci siamo scontrati anche agli Europei ma fa parte del gioco.

Fuori dal campo non abbiamo nessun problema, ma in campo pensiamo solo a vincere: ci sono tanti scontri, ma è una cosa naturale nel calcio. Di sicuro non posso dire che ci piacciamo, ecco (ride, ndr)".