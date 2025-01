Dzemaili: "Forse a Leao farebbe bene un po' di concorrenza"

A margine di Como-Milan, gara vinta dai rossoneri, l'ex centrocampista e ora opinionista Blerim Dzemaili è intervenuto in studio a Sky Sport 24 e ha parlato del tema attaccante per il club rossonero, una posizione di evidente bisogno (e non da questa stagione) per il Milan.

Le parole di Blerim Dzemaili: "Bisogna mettere uno più vicino a Morata, non può stare da solo: è molto bravo a fare la sponda. Il Milan è una grande squadra e ci sono tanti giocatori forti, uno o due possono e devono stare fuori. Forse a Leao farebbe bene un po’ di concorrenza con un calciatore come Rashford più forte di Okafor, che comunque è un buon giocatore".