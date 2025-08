Džemaili vota Jashari: "È già un leader, vedrete un giocatore con grande personalità"

vedi letture

Intervenuto così a Sky Sport, l'ex centrocampista del Napoli Blerim Džemaili ha voluto dire la sua in merito all'imminente nuovo acquisto del Milan, Ardon Jashari. Dopo una trattativa davvero estenuante tra rossoneri e Brugge, alla fine il club belga ha "ceduto" Dando così il via libera al talento svizzero di vestire la tanto prestigiosa e desiderata maglia del Milan.

Di seguito le parole di Džemaili su Jashari

"E' davvero forte. un leader già da giovane, è un giocatore che non si nasconde mai e vuole sempre il pallone, quindi ha molto carattere e vuole mettersi in mostra, non per sè stesso ma per dare un servizio in più alla sua squadra. Nonostante la giovane età ha davvero molta personalità: credo che a Milano potrà fare bene".