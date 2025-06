È atteso per i prossimi giorni un rilancio del Manchester City per Reijnders

Igli Tare era ieri presente a Monaco per la finale di Champions League tra l'Inter e il Paris Saint Germain, ma stando a quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport il direttore sportivo del Milan non ha avuto contatti con il Manchester City per la cessione di Tijjani Reijnders.

Nei prossimi giorni, comunque, dalle parti di via Adlo Rossi si aspettando un nuovo rilancio da parte dei Citizens che dovrebbero alzare la propria offerta avvicinandosi alla richiesta di 75 milioni di euro del club rossonero per far partire l'olandese, voglioso di andare in Inghilterra e mettersi al servizio di un allenatore come Pep Guardiola.