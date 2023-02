E' derby anche tra le proprietà straniere: rivali in campo, alleate fuori

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il derby è sempre più vicino, mancano meno di 24 ore al calcio di inizio di quella che può essere una chiave di volta nelle stagioni di Milan e Inter. La sfida sarà in campo ma anche sugli spalti: ormai, come ricorda oggi in un approfondimento storico la Gazzetta dello Sport, i due club milanesi sono in mano a proprietà straniere. Non ci sono più le grandi famiglie milanesi come ai tempi di Moratti e Berlusconi o, ancora prima, quelli del papà Moratti e Rizzoli. Quelle erano rivalità di altri tempi in cui non si pensava neanche di stringere troppi accordi tra le società che comunque invece nutrivano un rispetto reciproco. Oggi invece con gli americani di RedBird a Casa Milan e i cinesi di Zhang in viale della Liberazione, le due proprietà rimangono rivali in campo ma si cercano fuori. E' questo il caso del progetto per lo stadio che viene portato avanti da diverso tempo a quattro mani da rossoneri e nerazzurri: un'occasione economica e di avanguardia da sfruttare ma ancora arenata nelle fitte maglie della burocrazia italiana.