È la settimana della nuova Champions: mercoledì il possibile annuncio

Settimana decisiva per varare la nuova Champions. Nella giornata di domani la Commissione Uefa per le competizioni di club varerà il piano per la riforma della competizione, che arriva dopo lunghissime trattative tra l’ECA di Agnelli e la UEFA di Ceferin. Non una Superlega, ma quasi un campionato con 36 partecipanti e un modello del tutto nuovo (qui l’approfondimento). Mercoledì 31, scrive il quotidiano A Bola, il presidente dell’associazione delle Leghe Europee, Lars-Christer Olsson, presenterà poi ufficialmente il format, anche se sarà poi necessario il passaggio al Congresso UEFA del 20 aprile prossimo.