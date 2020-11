E. League: Pioli, Milan giovane ma ora anche squadra matura

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - "E' il nostro obiettivo provare a comandare la gara, fare noi la partita ed essere propositivo. E' giusto sottolineare che siamo giovani, ma siamo anche una squadra matura nel modo in cui sta in campo": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida di Europa League contro il Lille con la squadra rossonera che è a punteggio pieno a 6 punti nella classifica del proprio girone. "Siamo riusciti fino ad oggi di avere ottimi risultati in un periodo con molte partite. Incontriamo una squadra forte che sta bene come lo stiamo noi. Hanno velocità e qualità dobbiamo mettere in campo la nostra miglior prestazione possibile". (ANSA).