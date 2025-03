È stata assegnata a Simone Inzaghi la Panchina d'oro come miglior allenatore per la stagione 2023/24

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - E' stata assegnata a Simone Inzaghi la Panchina d'oro come miglior allenatore per la stagione 2023-24. A votarlo 51 colleghi di Serie A riuniti oggi a Coverciano per l'annuale corso di aggiornamento: 26 voti sono stati dati al tecnico dell'Inter, seguito da Giampiero Gasperini (14 voti) e da Vincenzo Italiano (4). Il riconoscimento è giunto alla 33esima edizione. A fare da docente ai colleghi il tecnico del Real Madrid e detentore della Champions League Carlo Ancelotti, a sua volta insignito della 'Panchina d'oro speciale' come pure a Giampiero Gasperini (arrivato a Coverciano nel primo pomeriggio) per la vittoria dell'Europa League con l'Atalanta.

A Fabio Pecchia è andata la Panchina d'argento (Serie B) per la promozione ottenuta la scorsa stagione alla guida del Parma. . (ANSA).