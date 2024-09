È ufficialmente finita l'era di CR7 e Messi: per la prima volta dal 2003 entrambi fuori dal Pallone d'Oro

vedi letture

L'edizione 2024 del Pallone d'Oro entra di diritto nella storia del trofeo calcistico individuale più ambito al mondo, a prescindere da chi lo assegnerà. Questo pomeriggio sono stati annunciati i trenta candidati tra i quali, il prossimo 28 ottobre al Théâtre du Châtelet di Parigi, verrà selezionato il miglior giocatore del mondo. Dopo vent'anni, si chiude un'era tra le più lunghe nella storia del calcio.

È ufficialmente finita l'epoca di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Per la prima volta dal 2003, come ha sottolineato la stessa L'Equipe sulle proprie pagine social, sia il portoghese che l'argentino sono stati infatti esclusi dalle nomination. Se l'assenza di CR7 era più che prevedibile, considerato che già nel 2023 non ha concorso per l'assegnazione del trofeo, quella dell'argentino farà più scalpore: nonostante il trasferimento in MLS, si parla pur sempre del capitano dell'Argentina che in estate ha vinto la Copa América. Inserito al posto di Grimaldo, per citarne uno a caso ma neanche troppo, non avrebbe fatto certo scalpore.

er capire il peso di questo duopolio nella storia del trofeo, basti pensare che dal 2008 - prima affermazione di Ronaldo - a oggi soltanto in due edizioni (2018 con Modric e 2022 con Benzema) il premio non è più andato a uno dei due grandi rivali.